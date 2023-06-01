В Тюмени стартовал прием заявок на музыкальную лабораторию M'uzLab
Заявки на международную музыкальную лабораторию M'uzLab принимают до 24 июля. Сам конкурс состоится с 13 по 15 октября 2023 года, сообщают организаторы.
Музыканты объединятся в команды, в которых за три дня создадут и аранжируют песню, придумают под нее сценическое действие и представят конечный результат на отчётном концерте. Также участники поработают в студии звукозаписи, узнают как продвигать свое творчество, разберутся, как попасть на крупнейшие фестивали и создать яркий индивидуальный стиль.
Зарегистрироваться смогут музыканты старше 18 лет, создающие авторский материал и имеющие опыт в этом направлении.
Регистрация открыта по ссылке. Возрастное ограничение: 18+
Напомним, в этом году лаборатория реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.