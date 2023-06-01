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В Тюмени стартовал прием заявок на музыкальную лабораторию M'uzLab

Общество, 15:52 18 июня 2023

из сообщества "Музсходка - увидимся у реки" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Музсходка - увидимся у реки" во ВКонтакте (архив)

Заявки на международную музыкальную лабораторию M'uzLab принимают до 24 июля. Сам конкурс состоится с 13 по 15 октября 2023 года, сообщают организаторы.

Музыканты объединятся в команды, в которых за три дня создадут и аранжируют песню, придумают под нее сценическое действие и представят конечный результат на отчётном концерте. Также участники поработают в студии звукозаписи, узнают как продвигать свое творчество, разберутся, как попасть на крупнейшие фестивали и создать яркий индивидуальный стиль.

Зарегистрироваться смогут музыканты старше 18 лет, создающие авторский материал и имеющие опыт в этом направлении.

Регистрация открыта по ссылке. Возрастное ограничение: 18+

Напомним, в этом году лаборатория реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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# музыка , музыканты , проекты

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