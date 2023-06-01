Заметки о жизни "тюменчан" в середине XIX века опубликовали ученые

Вид на Тюмень с колокольни церкви Петра и Павла. 1866-1871 годы | Фото К. Н. Высоцкого Вид на Тюмень с колокольни церкви Петра и Павла. 1866-1871 годы | Фото К. Н. Высоцкого

Рукописи середины XIX века писаря Фёдора Бузолина опубликовали тобольские и тюменские ученые. Часть текстов, вошедших в издание, посвящены быту и нравам тюменцев в этот исторический период.

"Это рукописи, которые в 1852 году Фёдор Бузолин отправил в Русское географическое общество, в архиве которого они обнаружены. Бузолина волновали общественно значимые проблемы. Это очень критический взгляд, нелестное представление о тюменцах, или "тюменчанах", как он их называл", — отметила одна из авторов книги "Тюменский гражданин" Фёдор Бузолин и его тексты: к вопросу о самозванстве", филолог Ольга Трофимова.

В издании исследуется биография Фёдора Васильевича Бузолина — тюменского мещанина и волостного писаря, а также мотивы, которые побуждали его создавать эти тексты. Приведем некоторые фрагменты его рукописей, объединенных заголовком "Картина Тюмени, изображающая этот город в религиозно- и политически-нравственном отношениях.

Обыкновения

"Всех обыкновений тюменчан не перечесть; но обратим внимание на главные: любят пощеголять одеждою, экипажами, лошадьми и домовою постройкою. Но разговор их и вообще обращение выказывает в них самое грубое невежество. Особенное удовольствие тюменского жителя заключается в обмане ближнего, в насмешках один над другим и в сплетнях — этим последним особенно занимается женский пол: ему известны даже и все связи любовные".

О суеверии

"Различные глупые поверья сильно одержат тюменчан; например, если встретится духовная особа, то это считают предвестием неприятного, а если встретится татарин, то ожидают в делах счастливого успеха. Треск в жилом покое считают предвестием бедствия: если в новой год (т.е. 1-го генваря) кто, поскользнувшись, упадет, то в этом годе непременно умрет. Если у умершего не закрываются глаза, то непременно из дому того вскоре кто-нибудь еще умрет".

О преступлениях

"В течение полугода в Тюмени, небольшом уездном городке, случилось до десяти убийств! Это уже, кажется, достаточно характеризует тюменчан, и после этого нужно ли говорить о преступлениях другого рода: им нет числа и границ. Воровством, грабежом, обманами, зажигательствами и другими преступлениями, можно сказать, славится Тюмень".

В заключении к этим заметкам Фёдор Бузолин выражает надежду, что религиозная и политическая нравственность тюменчан вскоре исправится.

В издании тексты Бузолина распределены на три блока: "Исторические очерки", "Этнографические очерки" и "Очерки домоводства".

В "Исторических очерках", кроме критических замечаний о современниках, можно прочесть об основании Тюмени, первом в городе пожаре, развитии торговли. Включены очерки "о происхождении чаю, кофе, картофеля, и табаку, и о бороде".

В "Этнографических очерках" можно встретить "Картину об образе жизни сибирского народа", где идет речь о занятиях женского пола, природных свойствах русских к веселью, действии водки на умственные способности и других явлениях.

В разделе "Очерки домоводства" знакомимся с "испытанными и весьма дешевыми секретами": рецептом "домашнего ничего не стоящего чаю, но добротою не уступающего лучшему китайскому", "как сделать из отрубей ржаных столь белую и нежную муку, что оная превзойдет самую лучшую французскую", как изготовить "дешевый ночник, который горит четыре ночи". Автор рукописей уточняет, что всё это извлечено из сокровенных записок его покойного родителя Василия Бузолина. "Старик мой был во многом опытный и любознательный в свою очередь", — пишет Фёдор Бузолин.

Издание снабжено комментариями к словам, значение которых современному читателю, вероятнее всего, неизвестно.

Вопрос о "самозванстве" Фёдора Бузолина вынесен в заголовок книги не случайно. 19 текстов на самые разные темы он написал в течение года. Создать такой объем качественного авторского материала — задача грандиозная. Исследователи предполагают, что в ряде случаев Бузолин мог прибегнуть к заимствованию чужих текстов.

"Кажется, что современное блогерство — пример этого "нового" отношения к тексту, со всеми его плюсами, минусами и психологическими проблемами, а Бузолин — чуть ли первый в этом ряду", — комментируют ученые.

Несмотря на это, по мнению исследователей, опубликованные рукописи Фёдора Бузолина помогают заинтересованному читателю воссоздать отдельные реалии так называемой повседневной жизни одного из сибирских городов XIX века: чем занимались в свободное время жители Тюмени, как часто они выходили в церковь, почему их легко было обмануть мошенникам.

"Федор Бузолин, в свое время, знакомил столичное ученое сообщество с нравами и традициями жителей Сибири, историческими основаниями создания отдельных сибирских городов, рецептами из сибирских лечебников; сегодня эти "научно-популярные" произведения доступны широкому читателю", — заключают авторы издания.

Книга "Тюменский гражданин" Фёдор Бузолин и его тексты: к вопросу о самозванстве" вышла в серии "Меняющиеся пространства" — это проект Антропошколы Тюменского госуниверситета и Ассоциации исследователей общества и окружающей среды.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Влада Нерадовская