Тюменец Иван Шмонин вошел в состав Общественной палаты РФ

| Фото: Общественная палата Тюменской области | Фото: Общественная палата Тюменской области

Тюменец Иван Шмонин пополнил восьмой состав Общественной палаты Российской Федерации. Ему предстоит работать над инициативами в направлении "Культура и сохранение духовного наследия", сообщает Общественная палата Тюменской области.

Всего в новом составе будет работать 172 лидера гражданского общества. Итоги конкурса по отбору 43 членов Общественной палаты РФ от общероссийских общественных объединений и иных НКО подвели 19 июня. С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, Иван Шмонин руководит проектом "Уличная классика", является президентом Союза экстремальных видов спорта, вице-президентом Федерации сноуборда России, председателем Тюменского регионального отделения Федерации сноуборда России.

"Мы уже много лет занимаемся развитием уличной культуры и экстремальных видов спорта, реализовали более 500 проектов по всей стране. Наша цель: создание и объединение сообществ уличных культур и экшн-спорта, развитие и формирование кадрового резерва представителей сферы, создание диалоговой площадки неформальных сообществ и представителей органов власти, разработка концепции развития индустрии. Мы создаем социально-значимые проекты, проводим фестивали, образовательные мероприятия, создаем инфраструктурные решения", — рассказал Иван Шмонин.

Его команда проводит масштабные фестивали в коллаборации с такими направлениями как ММА, скалолазание, дрифт, мотокросс, сноубординг, футбольный фристайл, скейтбординг, BMX, MTB, киберспорт. Партнерами выступают федеральные и международные коммерческие организации, проекты поддерживают Министерство спорта РФ, Росмолодежь, Федерация сноуборда России и другие государственные структуры и сообщества. Один из ключевых проектов – ежегодный фестиваль "Битва на Туре", который за годы проведения стал визитной карточкой Тюменской области.