В вузах Тюменской области выделено 800 бюджетных мест для подготовки IT-кадров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

800 бюджетных мест выделено на обучение по ИТ-специальностям в вузах Тюменской области в 2023 году. Еще 650 мест - в колледжах, сообщает департамент информатизации региона.

В числе основных групп специальностей: математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность. Образование по ним можно получить в ТюмГУ и ТИУ.

В девяти колледжах и техникумах региона занимаются подготовкой наладчика аппаратных средств инфокоммуникационных систем, компьютерных систем и комплексов, обучают сетевому и системному администрированию, информационным системам и программированию, обеспечению информационной безопасности автоматизированных систем.

Документы можно подать через личный кабинет на сайте образовательной организации, при личном обращении или онлайн с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн".

Прием документов на бюджетные места по результатам ЕГЭ в вузах завершается 25 июля, в средних профессиональных образовательных организациях — 15 августа.