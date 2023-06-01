На ул. Максима Горького в Тюмени ограничат движение с 21 июня

| Фото: МКУ «Тюменьгортранс» | Фото: МКУ «Тюменьгортранс»

Дорожное движение по ул. Максима Горького в Тюмени ограничат на время производства работ с 21 июня с 7 июля. Ограничение коснется участка от ул. Харьковской до ул. Котельщиков, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Маршруты № 28, 43, 84 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по представленному маршруту.

Уточнить расписание автобусов можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт" или по номеру телефона: 8-800-250-0722.