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На ул. Максима Горького в Тюмени ограничат движение с 21 июня

Общество, 10:08 20 июня 2023

МКУ «Тюменьгортранс» | Фото: МКУ «Тюменьгортранс»

Дорожное движение по ул. Максима Горького в Тюмени ограничат на время производства работ с 21 июня с 7 июля. Ограничение коснется участка от ул. Харьковской до ул. Котельщиков, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Маршруты № 28, 43, 84 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по представленному маршруту.

Уточнить расписание автобусов можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт" или по номеру телефона: 8-800-250-0722.

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# ограничение движения

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