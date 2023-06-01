Восьмилетний велосипедист попал под колеса автобуса в Тюменской области
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Восьмилетнего велосипедиста сбил автобус в Ишиме 19 июня, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
ДТП с участием ребенка произошло днем у дома #9 на ул. Мелиоративной.
"По предварительным данным, ребенок выехал на пешеходный переход, не спешившись с велосипеда. Он возвращался от бабушки домой. У мальчика – травма ноги", – сообщили в региональной ГИБДД.
Обстоятельства ДТП выясняются.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Известно, что в автобусе пассажиров не было. Водитель ехал в пункт диагностики.