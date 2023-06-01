  • 19 июня 202319.06.2023понедельник
  • USD83,6498
    EUR91,6329
  • В Тюмени 6..8 С 8 м/с ветер северный

Восьмилетний велосипедист попал под колеса автобуса в Тюменской области

Происшествия, 16:51 19 июня 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Восьмилетнего велосипедиста сбил автобус в Ишиме 19 июня, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

ДТП с участием ребенка произошло днем у дома #9 на ул. Мелиоративной.

"По предварительным данным, ребенок выехал на пешеходный переход, не спешившись с велосипеда. Он возвращался от бабушки домой. У мальчика – травма ноги", – сообщили в региональной ГИБДД.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Известно, что в автобусе пассажиров не было. Водитель ехал в пункт диагностики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:51 19.06.2023Восьмилетний велосипедист попал под колеса автобуса в Тюменской области
15:53 19.06.2023Трех лосей и косулю сбили водители на дорогах в Тюменской области
15:31 19.06.2023До трех лет тюрьмы грозит курьеру, сбившему ребенка в Тюмени
15:09 19.06.2023Три девочки пострадали во время катания на квадроцикле в Тюмени