Восьмилетний велосипедист попал под колеса автобуса в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Восьмилетнего велосипедиста сбил автобус в Ишиме 19 июня, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

ДТП с участием ребенка произошло днем у дома #9 на ул. Мелиоративной.

"По предварительным данным, ребенок выехал на пешеходный переход, не спешившись с велосипеда. Он возвращался от бабушки домой. У мальчика – травма ноги", – сообщили в региональной ГИБДД.

Обстоятельства ДТП выясняются.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Известно, что в автобусе пассажиров не было. Водитель ехал в пункт диагностики.