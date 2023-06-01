Тюменские таможенники выявили 47 контрафактных "Чебурашек" на Ямале

| Фото: пресс-служба Тюменской таможни | Фото: пресс-служба Тюменской таможни

47 мягких игрушек "Чебурашка" без разрешительных документов обнаружили сотрудники Таркосалинского таможенного поста Тюменской таможни на внутреннем рынке г. Тарко-Сале на Ямале. Индивидуальный предприниматель продавал продукцию легкой промышленности в одном из магазинов административного центра, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе таможенного контроля мы установили факт незаконной реализации мягких игрушек торговой марки "Чебурашка" с признаками контрафактности. На товар, предположительно китайского происхождения, продавец не смог представить разрешительные документы", - пояснил начальник Таркосалинского таможенного поста Сергей Мороз.

По данному факту возбудили административное дело по статье "Незаконное использование средств индивидуализации". Проводится административное расследование.