Театр "Красный факел" из Новосибирска представит в Тюмени четыре спектакля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гастроли Новосибирского академического театра "Красный факел" пройдут в Тюменском драмтеатре с 20 по 25 июня. Актеры представят четыре постановки: "Тайм-аут", "Дело", "Поминальная молитва", "Продавец дождя".

Директор Новосибирского театра "Красный факел" Антонида Гореявчева рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что спектакли для гастролей в Тюмень взяты из разных жанров.

"В первую очередь, это спектакли, которые любят зрители. Наш театр разножанровый. Это постановки и для людей разного возраста. Особое внимание - спектаклю "Тайм-аут", он сложный технически. И очень высокое качество актерской работы", - сказала она.

Актриса театра Ирина Кривонос, удостоенная премии "Золотая маска" за главную роль в спектакле "Тайм-аут", отметила, что для неё героиня вполне узнаваема.

"Когда мы работали над спектаклем, думали, что это все невозможно - несколько камер, все в режиме онлайн. Видеооператоры делают из этого фильм. Причем зрители видят и процесс на сцене, и готовую картинку на выходе. Это как два мира", - уточнила Ирина.

Гастроли новосибирского театра организованы в рамках программы Министерства культуры РФ "Большие гастроли". Тюменский драматический театр, в свою очередь, представит в Новосибирске постановки "Тартюф", "Восемь женщин", "Каренин А", "Новеченто". Всего 60 артистов будут заняты в обменных гастролях. Из Тюмени в Новосибирск уехали три фуры с декорациями.

Практически все билеты на спектакли тюменского и новосибирского театров проданы.

Анжела Лебедева