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В Тюмени из-за непогоды переносится дата "Вальса на набережной"

Общество, 19:56 20 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Вальс на набережной" в Тюмени переносится с 21 июня на другую дату. Это связано с ухудшением погодных условий.

Как сообщает городской департамент образования, день и время проведения сообщат дополнительно.

Напомним, "Вальс на набережной" планируют станцевать около 700 выпускников тюменских школ. В Год педагога и наставника впервые один из танцев ребята исполнят вместе с учителями. Всего выпускники представят шесть номеров. На время проведения масштабного мероприятия перекроют три яруса набережной.

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# вальс , выпускники , тюменская набережная

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