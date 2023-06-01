Три яруса набережной Туры перекроют для пешеходов из-за "Вальса на набережной"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до улицы Красина перекроют для пешеходов с 15 до 19 часов 21 июня. Причина – проведение "Вальса на набережной", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Вальс на набережной" станцуют около 700 выпускников тюменских школ. В Год педагога и наставника впервые один из танцев ребята исполнят вместе с учителями. Всего выпускники представят шесть номеров.

Мероприятие стартует 21 июня в 18 часов. Дата и время могут быть скорректированы из-за погодных условий.