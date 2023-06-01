  • 19 июня 202319.06.2023понедельник
  • USD83,6498
    EUR91,6329
  • В Тюмени 7..9 С 8 м/с ветер северо-западный

Три яруса набережной Туры перекроют для пешеходов из-за "Вальса на набережной"

Общество, 18:38 19 июня 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до улицы Красина перекроют для пешеходов с 15 до 19 часов 21 июня. Причина – проведение "Вальса на набережной", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Вальс на набережной" станцуют около 700 выпускников тюменских школ. В Год педагога и наставника впервые один из танцев ребята исполнят вместе с учителями. Всего выпускники представят шесть номеров.

Мероприятие стартует 21 июня в 18 часов. Дата и время могут быть скорректированы из-за погодных условий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вальс , выпускники , танцы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:54 19.06.2023Карантин по бешенству ввели в деревне Омутинского района с 19 июня
18:38 19.06.2023Три яруса набережной Туры перекроют для пешеходов из-за "Вальса на набережной"
18:16 19.06.2023В Тюменской области работает горячая линия по туруслугам и эпидситуации за рубежом
18:05 19.06.2023Выступление служебных собак и ярмарка станут хитами всероссийского мероприятия в Тюмени