В День молодежи в Тюмени введут запрет на продажу алкоголя

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции введут в Тюмени 24 июня. В этот день в городе пройдут массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи, сообщает пресс-служба местной администрации.

При этом ограничение не распространяется на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в точках общественного питания, а также на продажу алкоголя в магазинах беспошлинной торговли и организациях.

При выявлении фактов продажи алкогольной продукции вопреки требованиям действующего законодательства лица, нарушителей привлекут к административной ответственности в виде штрафа.