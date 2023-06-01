В Тюмени 100 спортсменов посоревнуются в перетягивании каната

| Фото: из архива Федерации перетягивания каната Тюменской области | Фото: из архива Федерации перетягивания каната Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюмени по перетягиванию каната впервые пройдет в областной столице на арене СК "Строймаш" 24 июня.

В соревнованиях примут участие около 100 участников, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

За награды первенства поспорят юниоры и юниорки в возрасте от 15 до 22 лет, за победу в чемпионате - спортсмены старше 18 лет. В состав команды войдут 10 спортсменов, 2 из которых запасные. В смешанной команде должно быть 5 юношей и 5 девушек.

Торжественная церемония открытия запланирована на 11 часов.