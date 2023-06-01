В Тюмени запустили флешмоб "Письмо благодарности"

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Флешмоб "Письмо благодарности" павшим воинам Великой Отечественной войны в честь Дня памяти и скорби запустили в Тюмени 21 июня. До 19 часов 22 июня в молодежных пространствах города можно заполнить специальную карточку.

Как сообщает пресс-служба медиацентра молодежной политики региона, так жители города почтят память героев и смогут выразить свои чувства.

Листовки можно найти на четырёх молодежных площадках на стойке администратора. С 10 утра посетителей ждут в Студенческом центре Тюменской области, мультицентре "Моя территория", медиацентре молодежной политики и в МТЦ "Космос".

Также все желающие могут присоединиться к акции в онлайне. Для этого необходимо опубликовать пост на личной странице в социальной сети ВКонтакте под хештегами #деньпамяти #МыВместе.

"В этот день все неравнодушные отдают дань уважения силе, храбрости и стойкости наших воинов, которые пожертвовали собой. Мы скорбим о предках, которые ценой жизни подарили мир и спокойствие. Поэтому решили провести акцию, чтобы поблагодарить за мужество и победу", — рассказала куратор Студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева.