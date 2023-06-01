Тюменец веткой дерева избил жителя села Ярково

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

40-летний житель Тюмени задержан в с. Ярково по подозрению в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД Тюменской области.

В дежурную часть отдела полиции работники медицинского учреждения сообщили о том, что к ним обратился 33-летний житель села с рваной раной головы.

Участковый установил, что селянин отдыхал на реке Тобол, где встретил знакомого из Тюмени. Между мужчинами, конфликтовавшими ранее, возникла ссора. Тюменец поднял с земли ветку и ударил ей селянина по голове.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, там он свою вину признал. Возбуждено уголовное дело, тюменцу грозит до двух лет лишения свободы.