Наталья Шевчик выразила поддержку действиям Владимира Путина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Глубоко осознаю, что сегодня мы должны быть едины, беречь стабильность в нашей стране, в нашем регионе. Об этом заявила заместитель председателя Тюменской областной думы, председатель регионального отделения "Союза женщин России", член фракции "Единой России" Наталья Шевчик.

Напомним, 24 июня президент России Владимир Путин выступил с видеообращением в связи с ситуацией вокруг главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина. "Мы поддерживаем нашего президента и верим в скорейшую стабилизацию обстановки, в силу духа, мудрость и единство России!", - подчеркнула она.

"Все мы следим за происходящим в стране, каждый из нас сопереживает всем нашим бойцам, участвующим в СВО, всем их семьям и жителям территорий, где так сегодня тревожно", - добавила Наталья Шевчик.