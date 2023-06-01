Николай Савченко: я за солдат, народ и Отечество

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко отметил важность сплочения всех жителей.

"Любая попытка расколоть общество - это удар в спину парням, которые держат фронт. Нельзя этого допустить. Внешний враг только и ждёт этого", - подчеркнул он.

"Я за солдат, народ и Отечество. Только что выступил президент и назвал вещи своими именами: смута не допустима, раскол не допустим, решается судьба России, народа и нашего будущего. И что для меня лично важно, событиями ночи не перечеркнуты заслуги тех бойцов группы "Вагнер", что отдали свою жизнь в боях СВО. Среди них есть и мои товарищи, - сказал Савченко. - Но мои же воспитанники и товарищи сейчас под Кременной и в Запорожье держат фронт. "Хотя какая нам разница) Нам в любом случае уходить некуда)) Пацанов не кинешь кто на постах, а их не вариант отводить, сразу в спину перестреляют"…это сообщение пришло ночью оттуда".

Николай Савченко рассказал, что когда его спрашивают, "Ты за Шойгу или Пригожина?", он отвечает "Я за этого молодого командира батареи, лейтенанта, который очень хочет победить, сберечь своих подчиненых и вернуться домой. Верховный все сказал. Приказы не обсуждаются".