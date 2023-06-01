Инвестпроекты позволили Голышмановскому городскому округу стать лидером в сфере АПК

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Реализация крупных инвестиционных проектов позволила Голышмановскому городскому округу стать лидером в сфере агропромышленного комплекса в регионе.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки в муниципалитет 24 июня.

Глава региона принял участие в открытии Шарохинского фестиваля народного творчества на Центральной площади в Голышманово. В 2023 году традиционное событие посвятили 100-летию муниципалитета.

Губернатор поздравил собравшихся на Центральной площади с юбилейной датой. "За последние годы Голышмановский городской округ показывает сильную динамику развития в экономико-статистической, социальной сферах. Здесь реализован ряд крупных инвестиционных проектов, которые позволили земле стать признанным лидером в агропромышленном комплексе региона. Вы вносите свой вклад в продовольственную безопасность Тюменской области и всей страны", – сказал он.

После губернатор вручил благодарности за заслуги в развитии ветеранского движения и активной деятельности по патриотическому воспитанию молодежи, в сфере здравоохранения, в развитии сферы образования.

Шарохинский фестиваль глава региона назвал примером того, как надо сохранять преемственность поколений, с каким почетом и уважением нужно относиться к своим великим землякам.

Отметим, событие представляет собой реконструкцию быта и обрядов народов Сибири и проводится ежегодно в последнюю субботу июня. Фестиваль назван в честь заслуженного артиста России, ведущего солиста Омского государственного народного хора, побывавшего с гастролями в 47 странах Леонида Шарохи. Выступить на нем приехали творческие коллективы из Москвы, Перми, Екатеринбурга и Омска.

Глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков сказал, что муниципалитету есть чем гордиться и куда двигаться дальше.

"Благодаря поддержке регионального правительства, лично Александра Викторовича, многие проекты, которые мы выращиваем, уверен, будут реализованы. Вектор развития определен. У нас мощная база в агропромышленном комплексе. Есть предприятия, которые перерабатывают мясо птицы, есть те, что специализируются на молоке. В этом отношении стабильно, поступательно двигаемся дальше. Вокруг экономики будет развиваться общественная деятельность", – добавил он.

Инна Пахомова