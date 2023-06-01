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Под Тюменью перевернулся скрывавшийся от ДПС автомобиль

Происшествия, 09:02 25 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водитель "Жигули" не остановился по требованию наряда ДПС, не справился с управлением автомобиля, и тот перевернулся. Инцидент произошел в селе Канаш Нижнетавдинского района 23 июня.

"За рулем находился 39-летний водитель, не имеющий права управления транспортом. Он получил травму. 23-летний пассажир перевернувшегося автомобиля не пострадал", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На водителя составлены четыре административных материала за нарушение ПДД, в том числе езду без прав, без документов, отсутствие полиса ОСАГО , а также за то, что не остановился по требованию автоинспекторов.

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