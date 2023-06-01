Как спасти перцы и баклажаны после низких температур, рассказали агрономы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как помочь томатам, перцам, баклажанам, огурцам, кабачкам, арбузам, дыням и тыквам восстановиться после низких температур, рассказали агрономы управления Россельхозцентра по Тюменской области.

Есть два наиболее эффективных способа ухода за растениями после возвратных заморозков. Это опрыскиванием антидепрессантами и применение удобрений.

В качестве антидепрессанта можно использовать Гумат+7, Эпин-экстра или Циркон. Они способны мобилизовать все внутренние ресурсы и стимулировать естественные физиологические процессы растений. Опрыскивание препаратом помогает выработать у них иммунитет перед агрессивной окружающей средой — заморозками и перепадами температур. А это значит, если подобная ситуация повторится, растения пострадают гораздо меньше.

Опрыскивают поврежденные листья и ветви, а также нижнюю часть листа. Через неделю процедуру повторяют — и так до полного восстановления.

Чтобы приготовить раствор, нужно тщательно размешать 1 ампулу Эпин-экстра в 5 литрах воды. Препарат разрушается в щелочной среде, поэтому для приготовления раствора желательно использовать заранее прокипяченную либо подкисленную воду. Для подкисления воды в нее можно добавить чайную ложку уксуса (борной кислоты) на 5 литров воды. Под действием солнечного света эпин быстро улетучивается, поэтому опрыскивать поврежденные растения необходимо рано утром либо поздним вечером.

Реанимировать подмерзшие растения помогут и удобрения. Дозы удобрений нужно делать слабыми, иначе вместо пользы мы принесем вред растениям.

Так, если от заморозков пострадали посадки картофеля, вернуть их к жизни можно, подкормив насаждения азотными удобрениями. Подойдут азотосодержащие минеральные удобрения, такие как нитрофоска, навозная жижа, сульфат аммония, аммиачная селитра, карбамид. Удобрение просто заделывают в междурядья при окучивании.

Под овощные растения, которые пострадали от заморозка, можно внести комплексные удобрения, либо фосфорные и азотные удобрения на 1 кв.м. Такие подкормки дополнительно стимулируют рост растений.