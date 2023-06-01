60-летнюю велосипедистку сбили насмерть под Ишимом

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП произошло на 17 километре трассы Ишим — Казанское — гр. Казахстана 25 июня. В аварии погибла 60-летняя велосипедистка.

Предварительно, женщина выехала на велосипеде со второстепенной дороги на главную. Ее сбила Toyota, она скончалась на месте.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, Toyota управлял 42-летний водитель. Пытаясь избежать наезда на велосипедистку, он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "Жигули".