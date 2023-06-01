Владимир Якушев: благодаря слаженным действиям структур обстановка в УФО была и остается стабильной

| Фото: с сайта полномочного представителя президента Российской Федерации в УФО | Фото: с сайта полномочного представителя президента Российской Федерации в УФО

Благодаря слаженным действиям всех ведомств и структур общественно-политическая обстановка в УрФО была и остается стабильной. Об этом сказал полномочный представитель президента Российской Федерации Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами округа.

"Регионы Уральского федерального округа оперативно включились в работу по обеспечению безопасности и правопорядка на территории своих субъектов. Были проведены все необходимые профилактические мероприятия. Главы регионов, а также представители законодательных и исполнительных органов власти, ветеранских и общественных организаций выступили с поддержкой позиции президента", – подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред также заслушал доклады главных федеральных инспекторов о ситуации с природными пожарами в УФО. На сегодняшний день в регионах зафиксированы единичные возгорания – все они находятся под контролем и не несут риска для населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Продолжается работа с погорельцами, которые лишились жилья в результате сильных природных пожаров, бушевавших в начале пожароопасного сезона. Люди получают жилищные сертификаты. В пострадавших от возгораний муниципалитетах идет строительство жилья.