На лекцию об истории Тюменского фанерного комбината приглашает Текутьевка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об истории Тюменского фанерного комбината расскажут на встрече в библиотеке истории города имени А.И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) 30 июня в 17 часов. Лекция пройдет в Тюмени в рамках проекта "Труженики тыла", сообщают организаторы.

Фанерный комбинат был основан на базе спичечной фабрики "Пламя". А эта история, в свою очередь, берет свое начало еще с дореволюционной поры, когда фабрику по производству спичек на левом берегу Туры основал предприниматель Василий Логинов.

В годы Великой Отечественной войны Тюменский фанерный комбинат производил дельта-древесину, авиационную фанеру, лыжные установки ЛМ для артиллерийских систем, лыжи для лыжных батальонов, пароконные повозки, корпуса для фугасных мин, спички, однотонные резервуары для воды. Авиационная фанера использовалась при строительстве боевых самолетов, в том числе малых десантных планеров А-7, производившихся только в Тюмени.

Зарегистрироваться на встречу можно по телефону: 8 (3452) 22-52-37. Возрастное ограничение 12+.