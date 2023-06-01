Художники соберутся на плэнер, чтобы нарисовать осенний Ялуторовск

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Очередной пленэр планируют провести в Ялуторовске осенью, рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель социальных проектов АНО содействия развитию добровольчества "Добрыня" Ксения Ведьмедева.

"Есть предложения повторить пленэр в сентябре и провести выставку в октябре. Будем смотреть по погоде. Наш проект расписан до середины декабря - там могут быть выставки в рамках Мамонтовских дней, фестиваля "Декабристские вечера". Хотим, чтобы вовлеченность детей в творческую атмосферу была максимальной", — сказала она.

Первые мероприятия в рамках пленэра прошли на территории Ялуторовского острога и возле него 23 и 24 июня. В эти дни состоялись мастер-классы по живописи, писанию акварелью, карандашами. Участниками стали учащиеся школы искусства и случайные прохожие.

"В городе был подобный проект. Так, в 2016 году проводили "Пленэр для всех и каждого", после которого организовывали выставку. Но событие с приглашенными мастерами высокого уровня состоялось впервые", — рассказала Ксения Ведьмедева.

Отметим, занятия проводили почетный член Российской академии художеств, член союза художников России (МОСХ), вице-президент Творческого союза художников России Олег Васильев и старший преподаватель кафедры искусствоведения и изобразительных искусств ТГИК, лауреат международных и всероссийских выставок-конкурсов Алексей Серяков. Также участниками события стали выпускница кафедры живописи ТГИК, свободный художник Екатерина Мухина и преподаватели детской школы искусств им. С. И. Мамонтова.

Инна Пахомова