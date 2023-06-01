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В Ишиме врачи спасли ногу 66-летнему мужчине

Общество, 10:25 28 июня 2023

сообщество "ОБ №4 I Областная больница (г.Ишим)" ВКонтакте | Фото: сообщество "ОБ №4 I Областная больница (г.Ишим)" ВКонтакте

Житель Ишима 66 лет обратился в областную больницу № 4 с жалобами на хромоту, постоянную боль в икроножных мышцах при ходьбе, чувство зябкости и онемения правой стопы. После обследования врачи поставили диагноз – полная закупорка правой повздошной артерии – и направили пациента на операцию.

"При этом состоянии кровоток может обеспечивать мышечные ткани кислородом, но только во время покоя, в условиях нагрузки кислорода уже не хватает. Через правую лучевую артерию мы провели пациенту ангиографию, открыли закрывшуюся артерию, и на месте атеросклеротической бляшки установили стент, тем самым восстановили кровоток", – рассказала заведующая кабинетом рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ОБ №4 Ольга Трощагина.

сообщество "ОБ №4 I Областная больница (г.Ишим)" ВКонтакте | Фото: сообщество "ОБ №4 I Областная больница (г.Ишим)" ВКонтакте

Операция длилась полтора часа через прокол. Через два часа пациент мог вставать. На третий день мужчина отправился домой без болей и онемения в стопе.

По словам пациента, через пять месяцев с момента операции он с легкостью поднимается на пятый этаж, хотя раньше с трудом преодолевал два пролета, и много гуляет.

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# Ишим , областная больница №4 , хирургия

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