Путевку на совместный отдых могут выиграть участники семейного фестиваля в Ишиме

| Фото: сообщество "Мультицентр «Моя территория» | Ишим" ВКонтакте | Фото: сообщество "Мультицентр «Моя территория» | Ишим" ВКонтакте

Семейный фестиваль от мультицентра "Моя территория" стартует в День семьи любви и верности 8 июля в новом сквере у детской школы искусств в Ишиме. Он продолжится по субботам проектом семейного отдыха с 15 июля до 19 августа. Каждый выходной будет тематическим и пройдет в самых интересных локациях города. Заявки на участие принимаются до 11 июля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала куратор проекта Галина Заворохина.

Организаторы приглашают к участию семьи не только из Ишима, но и из близлежащих районов. Для удобства фестиваль пройдет в двух форматах – очном и онлайн. Участники очного посетят пять суббот: творческую, идейную, вкусную, коммуникативную и спортивно-туристическую. Остальные будут всей семьей выполнять задания в соцсетях. Победителей и участников ждут отличные призы от партнеров мероприятия. Главным станет суточная путевка на семейный отдых в модном местечке под Тюменью. Также предусмотрены подарочные сертификаты и много других подарков.

| Фото: сообщество "Мультицентр «Моя территория» | Ишим" ВКонтакте | Фото: сообщество "Мультицентр «Моя территория» | Ишим" ВКонтакте

По словам Галины Гусевой, фестиваль поможет участникам стать ближе друг к другу, прокачать свои бытовые навыки и завести новые интересные знакомства.

Подобные события уже проводились специалистами мультицентра в 2022 и 2021 годах, но там упор делался на общение детей с отцами и назывался проект "Папа тут".

"Сейчас же решили охватить большую аудиторию, семьей будет считаться и бабушка с внуком, и мама с детьми, и старший совершеннолетний ребенок с младшим братом или сестрой. Поэтому ждем больше участников", - рассказала куратор.

В прошлом году состязались почти 20 семей, в нынешнем охват, по прогнозам организаторов, составит около 50.

| Фото: сообщество "Мультицентр «Моя территория» | Ишим" ВКонтакте | Фото: сообщество "Мультицентр «Моя территория» | Ишим" ВКонтакте

Галина Гусева рассказала, что в рамках проекта предусмотрены не только интересные активности, но и встречи с экспертами по разным направлениям. К примеру, вкусная суббота пройдет в одном из кафе Ишима.

На творческой, которая откроет проект на площадке центра, семьи-участницы сначала раскрасят футболки в технике тай-дай, а затем посадят комнатное растение. До окончания проекта будут за ним ухаживать, а потом заберут домой, как символ своей дружной семьи.

Идейная суббота даст возможность участникам разработать семейный кейс с помощью приглашенного из Тюмени эксперта. Семье, которая представит самую интересную идею, помогут воплотить ее в мультицентре при его материально-ресурсной поддержке.

| Фото: сообщество "Мультицентр «Моя территория» | Ишим" ВКонтакте | Фото: сообщество "Мультицентр «Моя территория» | Ишим" ВКонтакте

Дети встретятся с театральным экспертом из областного центра, он проведет для них мастер-класс по сценическому искусству и поможет поставить миниатюру, которую они представят на закрытии проекта 19 августа.

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Инна Кондрашкина