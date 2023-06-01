Медсестра из Уватского района отправилась добровольцем в зону СВО вслед за мужем

Шесть добровольцев из Уватского района, среди них – одна женщина, имеющая медицинский стаж более 23 лет, отправились в зону специальной военной операции 27 июня. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

"Работала в Областной больнице № 20 медицинской сестрой в отделении хирургии, а также с пациентами, имеющими онкологические заболевания. Есть опыт в наложении швов, обработке ран, участвовала в проведении операций. Давно размышляла о медслужбе. Посчитала, что могу быть полезной нашим защитникам. Позвонила на горячую линию, узнала нужны ли сейчас в СВО медики, принесла документы в военкомат, прошла соответствующий порядок и ждала звонка. На все ушло около месяца", – рассказала доброволец.

Родные изначально не разделили ее решение, но, как она сама признается: "Зная мой характер – спорить бессмысленно. Теперь поддерживают и приободряют добрыми пожеланиями".

Ее супруг тоже ушел добровольцем. В семье трое детей, самому старшему сыну 22 года, младшей дочери 16 лет – она выпускается из школы и поступает в профессиональное образовательное учреждение вслед за братьями. За детьми будут присматривать бабушки.

"Я абсолютно уверена в своем решении. Нет ни капли сомнений и страха. Считаю, что человек сам нагнетает себе неблагоприятные мысли, в результате неприятности потом и случаются. По себе знаю, если я спокойна, значит, все будет хорошо. А я сейчас уверена и спокойна", – резюмировала женщина-медик.

По словам районного военного комиссара Александра Суворова, практически еженедельно проходят отправки земляков, заключивших контракты о прохождении военной службы. Сначала контрактники прибывают в учебный центр, а затем приступают к выполнению боевых задач в зоне спецоперации.