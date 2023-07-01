Тюменцев приглашают на неформатную экскурсию по Текутьевскому кладбищу

| Фото: Олеся Бохан | Фото: Олеся Бохан

Новую экскурсию по Текутьевскому кладбищу проведет объединение "Музей воспоминаний "Мы жили" 9 июля, начало в 11 часов. Тюменцам предлагают познакомиться с нетипичными памятниками и эпитафиями, а также воспоминаниями старожилов о старинном кладбище.

По словам организаторов, эта экскурсия подойдет тем, кто уже бывал на обзорной либо тематической экскурсиях по Текутьевскому некрополю и хотел бы узнать новые факты и редкие истории, которые нигде не публиковались. Продолжительность экскурсии — 1,5 часа. Стоимость участия — донейшн (любая комфортная сумма).

Текутьевское кладбище было открыто в Тюмени в конце XIX века. Сейчас это признанный памятник истории. Объединение "Мы жили" исследует выявленный объект культурного наследия с 2019 года. Информацию о похороненных там людях, в том числе известных тюменцах, историки и журналисты находят в архивах и узнают у потомков. В прошлом году команда выпустила сборник-путеводитель по Текутьевскому кладбищу. В теплое время года участники объединения проводят экскурсии по кладбищу.

2 июля в 12 часов горожан приглашают на тематическую экскурсию по Текутьевскому кладбищу, посвященную тому, как тюменцы переживали исторические потрясения первой половины XX века: Первую мировую войну, революцию, Гражданскую войну, раскулачивание, репрессии 1937–1938 годов.

Возрастное ограничение на обе экскурсии: 16+.

Запись по телефону: +79634912522, подробности на странице "Музея воспоминаний "Мы жили" ВКонтакте.