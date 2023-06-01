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Остановку "ул. Профсоюзная" временно исключат из схемы движения автобусов

Общество, 10:13 29 июня 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Остановку "ул. Профсоюзная" на ул. 50 лет Октября в районе пересечения с ул. Максима Горького исключат из схемы движения автобусов с 30 июня по 2 июля. В этот период на перекрестке будут вестись ремонтные работы, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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# остановка , ремонтные работы

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