Остановку "ул. Профсоюзная" временно исключат из схемы движения автобусов

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Остановку "ул. Профсоюзная" на ул. 50 лет Октября в районе пересечения с ул. Максима Горького исключат из схемы движения автобусов с 30 июня по 2 июля. В этот период на перекрестке будут вестись ремонтные работы, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.