Белорусская биатлонистка перешла в состав сборной Тюменской области и будет представлять Россию

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Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина перешла в состав сборной Тюменской области и будет представлять Россию, сообщил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский ТАСС.

По его словам, Елена приступит к подготовке к сезону в составе команды в июле. "Девушка старательная, мы на нее очень рассчитываем", - сказал он.

Елене Кручинкиной 28 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года в гонке преследования на 10 км.