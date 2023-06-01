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Белорусская биатлонистка перешла в состав сборной Тюменской области и будет представлять Россию

Спорт, 09:40 29 июня 2023

biathlon.by

Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина перешла в состав сборной Тюменской области и будет представлять Россию, сообщил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский ТАСС.

По его словам, Елена приступит к подготовке к сезону в составе команды в июле. "Девушка старательная, мы на нее очень рассчитываем", - сказал он.

Елене Кручинкиной 28 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года в гонке преследования на 10 км.

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# биатлон , Елена Кручинкина

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