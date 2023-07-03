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Тюменских родителей научат правильно реагировать на детские истерики

Общество, 08:42 03 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Просветительскую программу для тюменских родителей "Мама, я плачу, потому что…" запустит тюменка Бахыт Яшкина в сентябре. На реализацию проекта она выиграла 150 тыс. рублей на грантовом конкурсе от Росмолодежи на форуме "Утро-2023", который завершился в Челябинской области.

"Тема очень актуальна. Я много лет работала педагогом-психологом в школе и детском саду, сейчас - в колледже и часто встречаюсь с запросом от родителей "Что делать, когда ребёнок истерит?". Отсюда и появилась идея создания просветительской программы", - сказала корреспонденту "Тюменской линии" автор инициативы Бахыт Яшкина.

По ее словам, в названии кроется главный смысл проекта - развить практические навыки поведения и реакций на детские истерики и объяснить ее причины от лица ребенка. Чтобы добиться результата, планируется серия практических занятий. Их проведут педагоги-психологи и специалисты из сферы медицины. Также эксперты вместе с родителями разберут конкретные примеры.

Напомним, тюменцы выиграли на форуме "Утро" от Росмолодежи на реализацию своих проектов в общей сложности 865 тыс. рублей. По сумме выигранных грантов Тюменская область - на первом месте. Также тюменские участники победили в номинации "Запоминая момент" за медийную активность и "Лучшая делегация".

В 2024 году "Утро" пройдет в Свердловской области.

Виктория Макарова

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# грант , дети , проекты , психологи , Росмолодежь , Форум Утро

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