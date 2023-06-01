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В России учреждены стипендии за достижения в области электронной промышленности 

Общество, 15:54 29 июня 2023

Минобрнауки | Фото: Минобрнауки

Стипендии за достижения в области электронной промышленности учредило правительство РФ с 1 сентября.

Как сообщает Минобрнауки, студенты и аспиранты российских вузов смогут претендовать на стипендию имени одного из основоположников отечественной научной школы в области микроэлектроники Камиля Ахметовича Валиева.

Всего предусмотрено: 50 стипендий для студентов в размере 55 тыс. рублей в месяц, 30 стипендий для аспирантов в размере 75 тыс. рублей в месяц.

Ежемесячное поощрение будет назначаться за значительные успехи в области электронной промышленности. Претендовать на выплату могут обучающиеся: очной формы обучения на втором и последующих курсах по программам бакалавриата и специалитета, на первом и последующих курсах по программам магистратуры и аспирантуры, по программам аспирантуры "Электроника, фотоника, приборостроение и связь" в вузах - участниках проекта по апробации новой модели высшего образования.

Преимуществом для кандидатов станет участие в работах федпроекта "Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности".

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# вузы , стипендия , студенты , электроника

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