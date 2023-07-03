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В Тюмени маршруты автобусов № 119 и № 134 изменятся с 8 июля

Общество, 08:27 03 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 119 "З-д медоборудования – с/о "Промстроевец", № 134 "З-д медоборудования – с/о "Ясная поляна"" изменятся с 8 июля 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Исключают промежуточные остановочные пункты: "ЖК "Юбилейный", "мкр-н Суходольский", "мкр-н Видный", "ул. Линейная", "ул. Федюнинского, 83" в обратном направлении. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты: "ул. Моторостроителей", "Восточный 3", "ТЭЦ № 2", "Поликлиника" и "ул. Теплотехников" в сторону ул. Пермякова.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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# автобусы , новый маршрут

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