В Тюмени маршруты автобусов № 119 и № 134 изменятся с 8 июля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 119 "З-д медоборудования – с/о "Промстроевец", № 134 "З-д медоборудования – с/о "Ясная поляна"" изменятся с 8 июля 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Исключают промежуточные остановочные пункты: "ЖК "Юбилейный", "мкр-н Суходольский", "мкр-н Видный", "ул. Линейная", "ул. Федюнинского, 83" в обратном направлении. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты: "ул. Моторостроителей", "Восточный 3", "ТЭЦ № 2", "Поликлиника" и "ул. Теплотехников" в сторону ул. Пермякова.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.