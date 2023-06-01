Графику петербургской художницы Татьяны Сотниковой представили в тюменском арт-салоне

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку петербургской художницы театра, графика, члена Союза художников России Татьяны Сотниковой-Ратнер "Сказочные миры" открыли в тюменском арт-салоне "На Никольской". В нее вошли рисунки 84-летней художницы, выполненные к сказкам Джорджа Макдональда "Карасойн", Евгения Шварца "Кот в сапогах" и "Сказка о потерянном времени", к стихам Иосифа Бродского из "Рождественского цикла". Всего в экспозиции более 60 работ.

"Выставка появилась благодаря помощи искусствоведа, депутата Дмитрия Фролова. Это он съездил в Санкт-Петербург, встретился с Татьяной Викторовной. Они вместе отбирали рисунки. Это не только оригинальные работы, которые стали иллюстрациями к произведениям, но и эскизы, наброски. Поэтому формат этой выставки необычный – это выставка-книга", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" доктор искусствоведения, куратор арт-салона "На Никольской" Центральной городской библиотеки Наталья Сезева.

Все работы выполнены чёрной гелевой ручкой. По мнению экспертов, их отличает высокая культура исполнения, орнаментальная изобретательность, яркая зрелищность и театральность.

"Образно дополняя авторский текст, иллюстрации художника, наполненные волшебными превращениями, дают дополнительный импульс нашему воображению, погружают в особый мистически-таинственный сказочный мир", - отметила Наталья Сезева.

Сама художница выразила признательность тюменцам за интерес к ее творчеству. Татьяна Сотникова-Ратнер рассказала, что в своих творческих поисках следует лучшим традициям ленинградской школы графики и её выдающимся мастерам искусства книги: "Я предпочитаю в книге видеть чёрно-белые рисунки или слегка подцвеченные. В детстве моего поколения не было убийственно кричащих иллюстраций, и чудесные рисунки таких неподражаемых наших художников, как Юрий Васнецов, Елена Сафонова, Евгений Чарушин, Владимир Конашевич, ближе мне, они роднее, я росла на этих художниках".

Экспозиция дополнена небольшой коллекцией эскизов костюмов к балетным и театральным спектаклям, а также фотографиями, книгами из семейного архива.

Искусствовед Наталья Сезева считает, что выставка будет интересна тюменцам разных поколений, читающим семьям: "Выставка-книга даёт уникальную возможность не только познакомиться с рисунками, иллюстрациями художника, но и перелистать страницы из волшебных сказок Джорджа Макдональда и Евгения Шварца, а также вчитаться в чарующую ткань стихотворений Иосифа Бродского из его "Рождественского цикла"".

Кстати, во время открытия одну из 13 глав сказки Джорджа Макдональда "Карасойн" зачитал тюменский художник Олег Федоров.

Выставка "Сказочные миры" будет открыта в арт-салоне "На Никольской" до 20 августа.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева