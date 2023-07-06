107 видов растений выявил тюменский ботаник на Текутьевском кладбище

| Фото: Настя Громик | Фото: Настя Громик

107 видов растений зафиксировал научный сотрудник, фитогеограф и краевед Игорь Кузьмин на Текутьевском кладбище в Тюмени. По мнению ученого, старинный некрополь - уникальное место с точки зрения флоры.

Какие растения можно встретить на кладбище, основанном в конце XIX века, что предпочитали высаживать тюменцы на могилах своих близких, как исторические некрополи могут помочь исследовать изменение климата и какие перспективы у самой крупной зеленой зоны в центре Тюмени — в материале информационного агентства "Тюменская линия" совместно с проектом "Музей воспоминаний "Мы жили".

За составом растений Текутьевского кладбища ботаник Игорь Кузьмин наблюдает с 2008 года. Ученый отмечает, что всё это время флора некрополя постоянно меняется, какие-то виды растений исчезают, а какие-то появляются. Новые заносят люди и птицы. 15 лет назад ученый выявил на кладбище 58 видов сосудистых растений, на конец июня нынешнего года — уже 107. И это несмотря на то, что в 2011 году была проведена расчистка кладбища, при которой из флоры мало что уцелело.

"Здесь больше сотни растений. Они дают приют насекомым. Тут есть грызуны, огромное число птиц. Жизнь кипит, это целый биоценоз. В 2008 году мы сравнивали растительное население Затюменского парка, Гилёвской рощи, Гагаринского парка, нескольких скверов и Текутьевского некрополя. И кладбище резко выделилось из всех остальных. Это уникальный уголок с точки зрения сочетания растений", — отметил Игорь Кузьмин.

По мнению исследователя, зеленые заросли Текутьевского некрополя в наше время — дело рук человека, все деревья здесь — посаженные. На момент открытия кладбища на окраине Тюмени в 1885 году тут, по версии ученого, были луговые поляны. На фотографии Текутьевского кладбища середины 1960-х годов со стороны улицы Республики уже видны тополи, ели, несколько сосен.

Вид на Текутьевское кладбище, 1965 год. Фото Е.М. Кюкена | Фото: группа "Тюмень до нашей эры" ВКонтакте Вид на Текутьевское кладбище, 1965 год. Фото Е.М. Кюкена | Фото: группа "Тюмень до нашей эры" ВКонтакте

Сейчас зеленый массив Текутьевского некрополя складывается в основном из американского клена и нескольких видов тополей. Это тополь серый, которого в Тюмени довольно мало, он встречается в районе ДОКа, тополь черный, который произрастает по берегам Туры, и самый массовый вид — тополь сибирский, который активно высаживали в городе в 1960-х годах.

"Средний возраст жизни тополя — около 70 лет, может доходить до 100 лет. Здесь тополи уже на исходе, они часто падают, порой на памятники, иногда их спиливают. Через 20 лет мы придем к тому, что вся эта зеленая паутина просто исчезнет и это приведет к смене растительного покрова — на ничто. Нужно уже сейчас задумываться, что с этим делать, продумывать концепцию озеленения. Можно было бы спилить эти тополи превентивно и посадить на их месте что-то другое, чтобы за эти 20 лет здесь уже что-то выросло. Например, орех маньчжурский, черемуху Маака, которые успешно растут в городе. Это должна быть не просто уборка тополей, а их замена на что-то", — считает Игорь Кузьмин.

На Текутьевском кладбище можно обнаружить реликты растений, которые посажены на могилы. К ним относятся незабудка и ландыш майский. Большим удивлением для ученого стала находка фиалки мохнатой.

"Это растение характерно для березовых пригородных лесов. Где ты не ожидаешь его увидеть, так это в центре города. Здесь фиалка растет по периметру клена, который выделяет вещества, препятствующие развитию растений, но она приспособилась и разрослась. У меня есть догадка: кто-то мог привезти землю с родины и положить на могилу близкого, таким образом занеслись семена", — отметил Игорь Кузьмин.

Когда объединение "Музей воспоминаний "Мы жили" проводит краеведческие экскурсии по Текутьевскому некрополю, участникам прогулки советуют быть в закрытой обуви — из-за большого количества крапивы. Ученый объясняет: крапива — нитрофил, она произрастает там, где много азота. На кладбище почва насыщена азотом за счет разложения.

Одно из самых красивых декоративных растений Текутьевского кладбища — вечерница Матроны. Ее можно назвать историческим растением, относящимся к началу XX века. Сейчас вечерницу специально не садят, но она сохранилась как реликт.

Еще одно старинное декоративное растение — бузина, которую еще во времена столыпинской реформы перевезли в Сибирь переселенцы с юга России. Точных сведений, разумеется, нет, но с осторожностью мы можем предположить, что это одно из немногих растений, обосновавшихся на кладбище еще с тех времен.

Бузина | Фото: Настя Громик Бузина | Фото: Настя Громик

Встречается на старинном некрополе и дремлик из семейства Орхидные. Название растения — из-за его как бы поникших цветков, которые будто бы спят. Дремлик был включен в первое издание красной книги Тюменской области, однако потом в городе обнаружили достаточное его количество, и в новое издание он уже не вошел. Однако ученые по-прежнему считают дремлика достойным внимания. У орхидей, к котором он относится, есть интересная особенность — они могут долго сидеть под землей, до 20 лет, и вылезать не каждый сезон. В этом сезоне на кладбище показался всего один дремлик, но, возможно, под землей сидят еще с десяток подобных и питаются за счет грибов.

Дремлик | Фото: Настя Громик Дремлик | Фото: Настя Громик

Одно из "прилипчивых" растений Текутьевского кладбища — чернокорень лекарственный. Еще одно его название — циноглоссум, что переводится как пёсий язык — листочки действительно на похожи на собачий язык. Интересны как бы надутые плоды, каждый из которых состоит из четырех маленьких семян. Если их отделить — они прилипнут к пальцам. Запаха корня этого растения боятся мыши.

Чернокорень лекарственный | Фото: Настя Громик Чернокорень лекарственный | Фото: Настя Громик

Лилейник, сныть, мать-и-мачеха, иван-чай, малина, клубника, бузина, пастернак, чина луговая, воробейник лекарственный, галега восточная, бодяк обыкновенный, черемуха виргинская, барбарис, купёна, паслён сладко-горький, донник лекарственный, молочай, жабрица — лишь малая часть разнообразной флоры Текутьевского кладбища.

Изучение появления и исчезновения тех или иных видов растений на местности — важная часть мониторинга изменений климата, пояснил Игорь Кузьмин. На примере растений исследователям важно сравнивать, что было более 100 лет назад, что в 1950-е годы, что есть сейчас. И Текутьевское кладбище — старинный зеленый уголок — представляет в этом смысле интерес.

"Любопытен чистотел. Он сейчас массово растет на кладбище, в городе, в лесу, на дачах. Это растение хорошо задокументировано, оно появилось не так давно. Иван Яковлевич Словцов в книге про растения Тюменского округа перечисляет около 500 наименований, чистотел там отсутствует. Сложно представить, что такой квалифицированный специалист его не заметил. Первый сбор чистотела в Тюмени сохранился в Санкт-Петербурге в гербарии ботанического института Академии наук. В 1915 году по склону лога реки Тюменки его собрал краевед Степан Николаевич Мамеев. Получается, что более ста лет назад, в начале XX века, чистотел у нас появился. И сейчас стал массовым видом", — рассказывает Игорь Кузьмин.

Исследователь отмечает, что видов растений на Текутьевском кладбище может оказаться и более 107. Это лишь то число видов, которое удалось зафиксировать ученому за одну прогулку по Текутьевскому кладбищу.

Влада Нерадовская