Аптекарский огород Тюменского медуниверситета реконструируют

| Фото: ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

Работы по реконструкции Аптекарского огорода Тюменского медуниверситета начнутся в июле. На эти цели направят грант, который выиграл студент четвертого курса Института фармации Матвей Пряников, сообщает пресс-служба вуза.

Молодой человек является лидером экологического отряда "Ботва", который занимается развитием огорода. После реконструкции он станет еще интресней для экскурсий, уверены в университете.

Аптекарский огород или, как его еще называют преподаватели вуза, питомник лекарственных растений, был разбит в Тюменском государственном медицинском университете в 1996 году.

| Фото: ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

Профессор кафедры химии и фармакогнозии ТМУ, доктор биологических наук Ольга Русакова отмечает его большую пользу для образовательного процесса: "Как правильно использовать лекарственные растения, учат только в Институте фармации. Мы даем знания, каким способом лучше собрать, засушить и сохранить растительное сырье, чтобы биологически активные вещества, которые используют после соответствующей обработки для создания лекарственных препаратов, сохранили свои лечебные свойства".

На сегодняшний день в Аптекарском огороде растет более 50 видов растений. Преподаватели используют их в качестве наглядный пособий и для научных целей в лабораториях.