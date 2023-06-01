  • 30 июня 202330.06.2023пятница
  • USD87,0341
    EUR95,1052
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер юго-восточный

Тюменские кардиохирурги первыми в УФО освоили метод церебральной защиты

Общество, 17:37 30 июня 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Эндоваскулярные операции на сердце хирурги тюменской Областной клинической больницы № 1 будут проводить с применением устройства церебральной защиты. Они успешно протестировали этот метод лечения, сообщает областной департамент здравоохранения.

На сегодня тюменские хирурги провели более 110 эндопротезирований аортального клапана, однако, как и любое хирургическое вмешательство, они имеют риски.

Во время процедуры происходит воздействие на пораженный кальцинированный клапан пациента. При его извлечении мелкие частицы отслаиваются и мигрируют по кровотоку.

Чтобы исключить катастрофические последствия, специалисты провели двухдневный мастер-класс по внедрению новой вспомогательной технологии. Специалисты ОКБ № 1 стали первыми, кто освоили эту технологию защиты в УФО.

"Устройство защиты представляет собой две мелкосетчатые ловушки, которые мы устанавливаем в артериях, снабжающих мозг. Их цель поймать и извлечь кальцинированные частицы и, таким образом, исключить риск осложнения", — рассказал завотделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ОКБ № 1 Дмитрий Крашенинин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кардиохирургия , ОКБ №1 , хирургия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:39 30.06.2023Ямальские школьники увидели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
19:24 30.06.2023Тюменцы могут стать волонтерами в команде проекта паблик-арта "Морфология улиц"
18:43 30.06.2023"Абалакское поле" и концерт Игоря Бутмана посетят участники тура "Тобольск фестивальный"
18:10 30.06.2023Сборная тюменских школьников стала обладателем Гран-при конкурса "Таланты умного города"