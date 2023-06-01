Тюменские кардиохирурги первыми в УФО освоили метод церебральной защиты

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Эндоваскулярные операции на сердце хирурги тюменской Областной клинической больницы № 1 будут проводить с применением устройства церебральной защиты. Они успешно протестировали этот метод лечения, сообщает областной департамент здравоохранения.

На сегодня тюменские хирурги провели более 110 эндопротезирований аортального клапана, однако, как и любое хирургическое вмешательство, они имеют риски.

Во время процедуры происходит воздействие на пораженный кальцинированный клапан пациента. При его извлечении мелкие частицы отслаиваются и мигрируют по кровотоку.

Чтобы исключить катастрофические последствия, специалисты провели двухдневный мастер-класс по внедрению новой вспомогательной технологии. Специалисты ОКБ № 1 стали первыми, кто освоили эту технологию защиты в УФО.

"Устройство защиты представляет собой две мелкосетчатые ловушки, которые мы устанавливаем в артериях, снабжающих мозг. Их цель поймать и извлечь кальцинированные частицы и, таким образом, исключить риск осложнения", — рассказал завотделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ОКБ № 1 Дмитрий Крашенинин.