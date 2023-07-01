В Тюмени пройдет косплей-шоу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Косплей-шоу пройдет в тюменском Выставочном зале 1 июля. Зрителей ожидают конкурсы, интерактивы, квесты, соревнования, ярмарка и аллея авторов, рассказал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

"Косплей-фестиваль собрал большое число поклонников этой субкультуры. Зрелище обеспечено. Как и прошлом году ждём гостей и участников из других городов", - отметил он.

По данным департамента потребительского рынка администрации Тюмени, более 100 тысяч человек посетили выставочный зал за первые шесть месяцев 2023 г. По сравнению с прошлым годом составил 5 тысяч человек. Увеличение посещаемости связывают с разнообразием фестивалей и выставок.