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Тюменца задержали при изготовлении тайников с мефедроном

Происшествия, 17:32 03 июля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

За сбыт 1,7 кг наркотиков в Тюмени будут судить 26-летнего местного жителя, сообщает прокуратура Тюменской области. Молодого человека задержали сотрудники полиции во время раскладки наркотического средства по тайникам.

По версии следствия, обвиняемый с декабря 2022 года начал заниматься сбытом наркотиков на территории Тюмени в роли "закладчика". Для этого он через Интернет вступил в сговор с неустановленными лицами.

При задержании тюменца полицейские изъяли из незаконного оборота 1,7 кг мефедрона. В отношении неустановленных участников преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

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# наркотики , суд , уголовное дело

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