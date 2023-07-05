В Тюмени в три раза снизилось число автоугонов в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

В три раза снизилось число автоугонов в Тюмени в первом полугодии 2023 г. Для сравнения аналитики Группы Ренессанс страхование использовали данные за тот же период прошлого года.

"Наиболее вероятной причиной того, что число угонов снизилось, может быть более бережное отношение к своим машинам и активная их защита. Еще одно немаловажное основание — это эффективная работа правоохранительных органов", – отметил вице-президент по автострахованию "Ренессанс страхование" Сергей Демидов.

Самой угоняемой маркой стала модель Kia Rio. Также в тройку вошли Hyundai Santa Fe и Kia Cerato.