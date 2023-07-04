Владимир Якушев и Константин Беляев обсудили работу арбитражных судов с учетом новых экономических условий

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Cовершенствование работы арбитражных судов с учётом новых экономических условий стало основной темой рабочей встречи полпреда президента Владимира Якушева в УФО и вновь назначенного председателя Арбитражного суда Уральского округа Константина Беляева.

"Перестройка логистических цепочек и появление новых экономических партнёров у предприятий неизбежно отразятся на работе арбитража. Будут возникать новые вопросы и экономические споры. От того, насколько качественно и профессионально они будут рассматриваться, во многом зависит дальнейшее развитие экономики", – подчеркнул Владимир Якушев.

Он добавил, что на новом посту Константину Беляеву предстоит много работы. Требуется дальнейшая оптимизация процесса отправления правосудия и внедрение в него цифровых решений, системная работа по обобщению и анализу практики Верховного и Конституционного судов, повышению профессиональных компетенций судей и работников судов, сообщает полпредство.

Полпред выразил уверенность в том, что опыт, знания и управленческие качества помогут Константину Беляеву в решении всех задач, и вручил ему удостоверение председателя Арбитражного суда Уральского округа.