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Тюменцев бесплатно обучат финансовой и цифровой грамотности

Общество, 08:27 10 июля 2023

департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Для жителей Тюменской области стартует обучение по программе "Основы личной финансовой безопасности и грамотности" в рамках региональной программы "Расширяя горизонты" с 20 июля, сообщает пресс-служба регионального департамента информатизации.

Слушатели освоят базовые финансово-экономические понятия, сформируют практические навыки для эффективного взаимодействия с широким кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная система, налоговые органы, бизнес, пенсионная система и др. Тюменцы получат навыки безопасного финансового поведения, научатся распознавать финансовые схемы мошенников, освоят методы планирования и поиска информации в сети.

Пройти курс можно в формате очного обучения по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142. Записаться на обучение можно по тел.: 50-00-50.

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# финансовая грамотность

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