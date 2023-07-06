Движение на улице Ленина в Тюмени откроют осенью

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта по улице Ленина в Тюмени, на участке которой проводится капитальный ремонт, планируют открыть в сентябре 2023 года. Об этом сообщил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгений Сорокин.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ход работ во время рабочей поездки оценили губернатор Тюменской области Александр Моор и глава города Руслан Кухарук.

На улице будет три полосы движения. Одна - для автобусов, две – для автомобилей. Раньше здесь не было выделенной полосы для общественного транспорта.

Как рассказал Евгений Сорокин, заездных карманов здесь не будет. Общественный транспорт будет останавливаться и высаживать пассажиров на выделенной полосе. Из новшеств – обустройство заездного кармана для туристического автобуса. Об этом очень просили собственники гостиницы – когда к ним приезжали группы отдыхающих, их негде было высаживать, отметил Руслан Кухарук.

Парковку на ул. Ленина частично ликвидировали. Чтобы компенсировать места, большое парковочное пространство на следующем этапе работ сделают на ул. Перекопской.

Работы ведутся в соответствии с архитектурно-художественной концепцией, разработанной два года назад.

"Основная задача – привести в надлежащее состояние инженерные коммуникации, которых здесь большое количество. До улицы Перекопской все инженерные коммуникации уложены, от Перекопской – работы еще в процессе. Вторая цель – улучшить архитектурный вид, чтобы эту улицу можно было позиционировать как одну из центральных. На ней около 40 исторических зданий. На участке, на котором мы работаем, насчитывается десять объектов. Все раскопки ведутся с согласия археологов и с их сопровождением", – пояснил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

На улице Ленина установят красивые опоры освещения и ограждения – часть уже стоит, можно увидеть, как они будут выглядеть. В зоне тротуаров положат гранитную плитку. Любителей двухколесного транспорта порадует велодорожка. На территории высадят более 1 тыс. 700 деревьев и кустарников, где это позволят инженерные коммуникации – это липы, ивы, спиреи, яблони, кизильник.

"Все примыкающие улицы мы тоже обустроим. Например, Перекопскую и Красина - до улицы Республики. Участок Перекопской до Ленина захватываем до лога реки Тюменки. Все будет выполнено с применением тех же материалов", – заверил Евгений Сорокин.

Первый этап реконструкции ул. Ленина проходит от краеведческого музея до ул. Льва Красина с 1 апреля. Срок выполнения по контракту - до 15 ноября 2023 года. Остаются еще два этапа: от ул. Красина до Первомайской и от ул. Первомайской до ул. Мориса Тореза.

Инна Пахомова