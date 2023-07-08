Спортивная рыбалка и охота доступны для туристов Омутинского района

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Спортивная рыбалка и охота доступны для туристов Омутинского района.

Для любителей экотуризма в д. Красноярская находится комплекс для отдыха "Красный Яр". "Есть возможности для спортивной рыбалки на пруду. В хозяйстве имеются арендованные охотничьи угодья площадью более 17 тысяч гектаров, а также вольер для содержания диких животных в полувольных условиях. В данный момент здесь живут пятнистые олени, косули, кабаны, маралы, лоси, бизоны. Территория комплекса ограждена", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в администрации Омутинского района.

На базе отдыха находится гостевой дом на восемь мест, баня, летняя беседка, выделены мангальные зоны, создан искусственный пруд. Здесь можно покататься на лошадях.

Туристам, посещающим Омутинский район, предлагают побывать и в историко-краеведческом отделе центральной районной библиотеки, в котором широко представлены предметы старины. Музей маленький, но наличие экспонатов разных эпох способно удивить, говорят в администрации района. Еще один из объектов, представляющий интерес для приезжающих в муниципалитет, — православный приход храма в честь Богоявления Господня. Как отмечают в муниципалитете, это новодел, но в нем чувствуется особых дух.

Любители активного отдыха могут выбрать для себя спортивные объекты: лыжную базу, физкультурно-оздоровительный центр, спортивный стадион, скалодром, парк Семейный, сквер Молодежный.

Инна Пахомова