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В Тюменской области в дорожных авариях погиб 81 человек с начала года

Общество, 13:31 07 июля 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

1 тыс. 289 дорожно-транспортных происшествий произошло в Тюменской области за первое полугодие 2023 года. В дорожных авариях погиб 81 человек, 1 тыс. 666 получили травмы.

Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Андрей Миллер в ходе пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 7 июля.

По его словам, остается сложной обстановка на федеральных трассах региона, где произошло 171 ДТП, в которых погибли 46 человек, 263 были травмированы. Отметим, что в 2022 году на федеральных трассах в 123 ДТП погибли 20 человек, ранены 183.

"К сожалению, гибнут целые семьи. К авариям преимущественно приводит выезд на встречную полосу движения, нарушение скоростного режима, - отметил Андрей Миллер. - В настоящее время мы имеем пять очагов аварийности, но их число снижается".

Он добавил также, что традиционно аварийно опасным остается летний период - время отпусков. Кроме того, изучение трафика федеральных дорог показало увеличение потока проходящего через регион грузового и легкового транзитного транспорта.

"Наиболее сложным остается северное направление, здесь наибольшее число ДТП с тяжкими последствиями. Большинство аварий с погибшими происходит в темное время суток, при профилактике на это делается акцент", - подчеркнул Андрей Миллер.

Николай Ступников

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# Андрей Миллер , Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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