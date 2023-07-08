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Занятия по безопасности на самокатах проводят для юных тюменцев

Общество, 13:47 08 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уроки по ПДД в игровой форме для детей из пришкольных лагерей Тюменской области проводят автоинспекторы. На экскурсиях в ГИБДД побывали более 300 ребят.

Автоинспекторы проводят практическое занятие по безопасности на самокате на импровизированном перекрестке, демонстрируют выставку ретроавтомобилей, а также показывают школьникам действующий патрульный автомобиль ДПС, приборы, которые помогают автоинспекторам задерживать нарушителей и предлагают детям посидеть в кабине патрульного авто.

"Надеемся, что благодаря массовым урокам дорожной безопасности дети не забудут за лето ПДД", — отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области.

В этом году в регионе число ДТП с участием детей значительно выросло, 2 ребенка погибли, более 400 детей ранены.

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# Госавтоинспекция , школьники

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