Компания молодых людей опрокинулась в кювет на трассе Тюмень — Салаирка

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Дорожная авария произошла на 21-м километре автодороги Тюмень — Салаирка 8 июля утром. В кювет опрокинулся автомобиль, в котором находились пять человек.

В результате ДТП пострадали 30-летний молодой человек, три парня в возрасте 19-20 лет и 17-летняя девушка, у нее тяжелая травма, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Все — жители Тюмени.

Автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии и кто находился за рулем. Машина была взята в аренду.