  • 8 июля 20238.07.2023суббота
  • В Тюмени 24..26 С 5 м/с ветер западный

Компания молодых людей опрокинулась в кювет на трассе Тюмень — Салаирка

Общество, 11:05 08 июля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Дорожная авария произошла на 21-м километре автодороги Тюмень — Салаирка 8 июля утром. В кювет опрокинулся автомобиль, в котором находились пять человек.

В результате ДТП пострадали 30-летний молодой человек, три парня в возрасте 19-20 лет и 17-летняя девушка, у нее тяжелая травма, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Все — жители Тюмени.

Автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии и кто находился за рулем. Машина была взята в аренду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:03 08.07.2023Следователи просят помощи в поисках пропавшего 57-летнего тюменца
13:47 08.07.2023Занятия по безопасности на самокатах проводят для юных тюменцев
13:25 08.07.2023Капремонт больницы в Армизонском районе оценил Александр Моор
12:36 08.07.2023Тюменцы могут поучаствовать в форуме социального призвания в Санкт-Петербурге