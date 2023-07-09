Концерт Игоря Бутмана и Тюменского филармонического оркестра в Тобольске прошел при аншлаге

Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия» Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия»

Около трех тысяч слушателей собрал на Красной площади Тобольска концерт джазового квинтета под руководством народного артиста России Игоря Бутмана и Тюменского симфонического оркестра под управлением Юрия Медяника, который состоялся в рамках XIV музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле". Прямая трансляция прошла в виртуальных концертных залах региона.

"Мы с Юрием Медяником сделали подборку из моих композиций и джазовой классики. Получилась интересная программа. Тюменский филармонический оркестр – потрясающий коллектив, открытый для любых экспериментов. Джаз – это, в первую очередь, импровизация, и тюменские музыканты к этому полностью готовы. Это говорит об их высоком мастерстве", - рассказал на встрече с журналистами перед началом концерта всемирно известный российский саксофонист Игорь Бутман.

В состав возглавляемого им джазового квинтета входят победители престижных международных джазовых конкурсов гитарист Евгений Побожий, пианист Олег Аккуратов и контрабасист Артем Баскаков, а также барабанщик Эдуард Зизак. В ходе концерта каждый из них порадовал слушателей импровизированным соло.

"Историческая важность места, где проходит наш концерт, только добавляет серьезности происходящему на сцене. Для каждого из музыкантов это непростое испытание. Игра на открытом воздухе имеет определенную специфику. Но этим такие выступления и интересны. Нужно преодолеть сложности и не потерять качество звука", - рассказал Юрий Медяник.

"Лето в Тобольском кремле" – главный тюменский музыкальный фестиваль под открытым небом, отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Такие события являются магнитами, притягивающими в регион туристов. Чтобы подобные проекты получались, нужен надежный партнер. В данном случае это компания СИБУР. В результате в эти дни отели Тобольске переполнены гостями. Конечно, это свидетельство того, что у города есть перспективы для развития туризма и соответствующей инфраструктуры", - подчеркнул он.

Недавно в Тобольске открылся новый отель "Миррос", напомнил заместитель главы региона. Переговоры с инвесторами о создании в древней столице Сибири дополнительных мест размещения продолжаются.

Квинтет Игоря Бутмана и Тюменский филармонический оркестр под управлением Юрия Медяника исполнили для гостей фестиваля "Лето в Тобольском кремле" джазовые пьесы Caravan, Spain, Samba de Igor, Nostalgia, Vocalise, Isfahan. Настоящим открытием для слушателей стало совместное исполнение джазовым и симфоническим коллективами классического произведения Николая Римского-Корсакова "Полет шмеля".

В 2024 году фестивалю "Лето в Тобольском кремле" исполнится пятнадцать лет, а Тюменская область отметит 80-летний юбилей.

"Не буду раскрывать секретов, но идеи в связи с этим уже есть. Уверен, вместе с Тюменским филармоническим оркестром мы подарим жителям и гостям региона множество прекрасных концертов в новых форматах", - рассказал Андрей Пантелеев.

Евгений Бабенко