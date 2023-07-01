Тюменцам рассказали, при какой температуре воздуха вводится сокращенный рабочий день

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До +37 °C прогнозируется в Тюменской области с 10 июля. Такая жаркая погода приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования. Поэтому работодателям рекомендовано сокращать рабочий день, если температура воздуха в офисе близится к отметке 28,5 °C, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"При температуре плюс 28,5 градусов продолжительность рабочего дня сокращается на один час. При повышении температуры до 29 градусов - на два часа, при температуре 30,5 °C - на четыре часа", - рассказали специалисты ведомства.

Для профилактики перегревания организма - гипертермии - необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре 32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5-2 часа - без специальной одежды.

"Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градуса по показателям микроклимата относится к опасным, экстремальным. Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 градусов. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время", - отметили эксперты.

Тюменцам советуют организовать правильный питьевой режим. Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма употреблять фрукты и овощи, витамины.