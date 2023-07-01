Тюменский фестиваль "Сны улиц" меняет формат и место проведения

| Фото: vk.com/streetdreams2023 | Фото: vk.com/streetdreams2023

XVIII Фестиваль уличных театров "Сны улиц" в 2023 году рассчитан на семьи с детьми. Впервые он пройдет на пешеходной ул. Дзержинского. Театры из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Королева, Тобольска, Ялуторовска и Тюмени представят свои спектакли 30 июля.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила организатор фестиваля, директор театра "Мимикрия" Полина Захарова.

"Купеческий квартал на новой пешеходной улице в Тюмени превратится в театр под открытым небом. В самых разных уголках улицы Дзержинского свои спектакли покажут уличные артисты, а зрители фестиваля смогут пройти самые разные творческие мастер-классы – от рисования на холсте до зажигательной зумбы", - рассказала Полина.

Первым выступлением на фестивале станет беседа-концерт "Купеческие байки" от Школы гусельника Антония из Великого Новгорода. Новгородский купец Антоний познакомит зрителей с древним Торгом.

Гостем фестиваля станет еще один уникальный в своем роде артист и музыкант - человек-оркестр Владимир Нахимов из Санкт-Петербурга и его куклы-марионетки. Его театр кукол быстрого реагирования "ТеКуБыР" более 20 лет провел на улицах разных городов Западной Европы, играя музыку на улице.

"Давняя мечта организаторов привезти на фестиваль театр кукол "Волшебная шляпа" из Королева сбылась. Творческий дуэт художников Дмитрия и Марии Орловых покажут богатый мир кукольного театра. Они сами создают кукол и выступают с ними. Экспериментируя, театр работает со всеми видами кукол – от марионеток до больших шестиметровых кукол, предназначенных для уличных шествий", - отметила организатор фестиваля.

Также участие в тюменском фестивале примут театр "Папьемашенники" из Санкт-Петербурга, коллектив продолжает традиции народного балаганного театра. Приедут "Свободный молодежный театр" из Тобольска и детский театр "Мы" из Ялуторовска. Необычный спектакль "Привет, сосед" – интерактивный site-specific от тюменских авторов состоится в жилом дворе недалеко от главной сцены.

Впервые фестиваль "Сны улиц" объединится с еще одним уличным фестивалем: театр "Мимикрия" и фестиваль Кубинского танца "CHACKA CHACKA" устроят танцевальный карнавал на ул. Дзержинского.

Завершится фестиваль огненным спектаклем театра оригинального жанра "Гелиос".

"Средства на проведение фестиваля - это субсидия от департамента культуры Тюменской области по итогам конкурса среди СО НКО, а также финансирование из бюджета департамента культуры администрации Тюмени", - сказала Полина Захарова.

Программа фестиваля представлена на официальном сайте и в группе во ВКонтакте.

Анжела Лебедева