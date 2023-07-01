Прокурор Тюменской области взял под контроль проверку информации об угрозах матери подростку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проверку информации об угрозах матери подростку взял под контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских. В социальных сетях размещена запись стрима, на котором женщина грозит ребенку расправой и выгонят его из дома, сообщает региональная прокуратура.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. После установления личности запечатленной на видео женщины, будет дана оценка ее действиям, а также действиям должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.